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Шон Пенн спровоцировал слух о воссоединении с женой

Шон Пенн спровоцировал слух о воссоединении с женой

Фанаты актера надеются, что он отменит развод. Шон Пенн спровоцировал слух о воссоединении с женой LEGION-MEDIAШон Пенн и Лейла Джордж LEGION-MEDIAСтрасти вокруг развода 61-летнего Шона Пенна с 29-летней Лейлой Джордж продолжают разгораться.

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