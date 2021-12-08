Фанаты актера надеются, что он отменит развод. Шон Пенн спровоцировал слух о воссоединении с женой LEGION-MEDIAШон Пенн и Лейла Джордж LEGION-MEDIAСтрасти вокруг развода 61-летнего Шона Пенна с 29-летней Лейлой Джордж продолжают разгораться.