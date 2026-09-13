Hayabusa2 измерила расстояние до астероида лазером во время пролёта — эксперимент стал первым успешным измерением такого типа в космической миссии

Японский аппарат на скорости 5,3 км/с дважды направил лазер на астероид Торифунэ с расстояния 20 и 15 км 5 июля японский зонд Hayabusa2 впервые успешно провёл лазерную локацию астероида во время пролёта.
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