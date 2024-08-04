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Назальная вакцина от гриппа Центра имени Гамалеи не будет защищать от птичьего

Назальная вакцина от гриппа Центра имени Гамалеи не будет защищать от птичьего

Руководитель лаборатории молекулярной биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, доктор биологических наук Максим Шмаров заявил, что назальная вакцина "Гам-флю-вак — Квадри" от разных штаммов гриппа, разрабатываемая учеными центра, не предназначена для защиты от пандемических штаммов, в том числе от птичьего гриппа.

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