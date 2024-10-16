После полного освобождения от противника населенного пункта Цукурино, российская армия совершила резкий маневр и направила острие удара на юг.
«У русских нет тормозов». В районе Курахова ВС РФ крошат «немцев» в капусту
Комментарии
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ИВ
Иван Вакула
Только вперёд, никакой жалости врагам человечества, победа за нами!!!
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13 час.
vagas Karlito
Похоже кранты для них уже наступает! Они смутно догадываются что время пришло! Удачи нашим воинам!
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13 час.
лл
лина любимцева
Да это у жЫдо-бандэровских придурков нет тормозов, как и мозгов. .....К КОМУ ЛЕЗЕТЕ?!!! К русским?!! Так что,получайте по полной программе!! Наши мальчики умеют защищать свои семьи и своих мамочек!!! ХРАНИ ГОСПОДЬ НАШИХ РЕБЯТ!!
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13 час.
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