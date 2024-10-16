«У русских нет тормозов». В районе Курахова ВС РФ крошат «немцев» в капусту

Похоже кранты для них уже наступает! Они смутно догадываются что время пришло! Удачи нашим воинам!

лл

лина любимцева

Да это у жЫдо-бандэровских придурков нет тормозов, как и мозгов. .....К КОМУ ЛЕЗЕТЕ?!!! К русским?!! Так что,получайте по полной программе!! Наши мальчики умеют защищать свои семьи и своих мамочек!!! ХРАНИ ГОСПОДЬ НАШИХ РЕБЯТ!!