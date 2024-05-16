Экс-сотрудница ЦРУ Коффлер: Россия найдет в Нигере военное снаряжение США

Эвакуация американских военных из Нигера может привести к тому, что российские военные получат доступ к оставленному американскому снаряжению, предупредила в интервью Fox News экс-сотрудница ЦРУ и разведки Пентагона Ребекка Коффлер.
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