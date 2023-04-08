Музыкант Апачев об убийстве Татарского: “Мы воюем с украинским террористическим режимом”

Убийство военного журналиста Владлена Татарского развеяло все иллюзии о том, против кого направлена спецоперация: теперь все понимают, что Россия против террористического режима на Украине, сказал журналистам друг погибшего, музыкант Аким Апачев.
Убийство военного журналиста Владлена Татарского развеяло все иллюзии о том, против кого направлена спецоперация: теперь все понимают, что Россия против террористического режима на Украине, сказал журналистам друг погибшего, музыкант Аким Апачев.
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