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Музыкант Апачев об убийстве Татарского: “Мы воюем с украинским террористическим режимом”

Музыкант Апачев об убийстве Татарского: “Мы воюем с украинским террористическим режимом”

Убийство военного журналиста Владлена Татарского развеяло все иллюзии о том, против кого направлена спецоперация: теперь все понимают, что Россия против террористического режима на Украине, сказал журналистам друг погибшего, музыкант Аким Апачев.

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