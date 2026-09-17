Собянин расширил профориентационную программу для московских школьников

Столичные власти приняли решение о масштабировании программы комплексной профориентации школьников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.
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