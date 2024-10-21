При обстреле в Белгородской области пострадали три человека

ВСУ обстреляли территорию Белгородской области. По последним данным, пострадали три человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков «В селе Новая Таволжанка получили ранения три мирных жителя: у одного мужчины осколочные ранения руки и ноги, у второго – осколочные ранения ноги, у женщины минно-взрывная травма и ранение ноги», – отметил губернатор.