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Воронежские новости

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В Воронежской области грибной сезон в разгаре, а урожай скромный

В Воронежской области грибной сезон в разгаре, а урожай скромный

Опята в воронежском лесу нашлись, но их немного. Чтобы набрать корзинку, приходится долго ходить. Об этом рассказал читатель «Воронежских новостей».

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