Соединенные Штаты хотят добиться результата в переговорах о приостановке иранской ядерной программы, заявил в статье для журнала Foreign Affairs бывший заместитель спецпосланника США по Ирану Ричард Нефью.
В США допустили начало новой войны с участием страны
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Вас США чужие программы абсолютно не касаются.Никогда не будит такого,что только США будут иметь ядерное оружие и им шантажироватт всех!
Ответить
17 час.
Eduard
Любят мигранты нос свой в чужие дела сувать,пора им нос сломать!
Ответить
17 час.
Eduard
Там и сдохнут в Иране мигрантское племя!
Ответить
17 час.
Свежие комментарии