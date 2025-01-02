Политика как он...
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Политика как она есть

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В США допустили начало новой войны с участием страны

В США допустили начало новой войны с участием страны

Соединенные Штаты хотят добиться результата в переговорах о приостановке иранской ядерной программы, заявил в статье для журнала Foreign Affairs бывший заместитель спецпосланника США по Ирану Ричард Нефью.

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Комментарии
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Eduard
Вас США чужие программы абсолютно не касаются.Никогда не будит такого,что только США будут иметь ядерное оружие и им шантажироватт всех!
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17 час.
Eduard
Любят мигранты нос свой в чужие дела сувать,пора им нос сломать!
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17 час.
Eduard
Там и сдохнут в Иране мигрантское племя!
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17 час.

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