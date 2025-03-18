Экипаж АПЛ "Новомосковск" готовится к выходу в море в преддверии Дня подводника

Минобороны РФ Подводники Северного флота совершенствуют свою выучку в преддверии профессионального праздника – Дня моряка-подводника – экипаж атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Новомосковск" готовится к очередному выходу в море.
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