К названию столицы Норвегии добавят наименование на саамском языке

Комитет по культуре и образованию городской администрации Осло одобрил еще одно название столицы Норвегии на саамском языке – «Ослове», которое в декабре будет утверждено официально, – передает телеканал NRK.
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