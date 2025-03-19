#анализ Пока идут сложные мирные переговоры, Зеленский продолжает свою беспредельную мобилизацию, отлавливая крепостных.
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#анализ Пока идут сложные мирные переговоры, Зеленский продолжает свою беспредельную мобилизацию, отлавливая крепостных.
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