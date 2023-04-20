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20 апреля - Национальный день донора крови в России

20 апреля - Национальный день донора крови в России

Слово «донор» переводится как - даритель, от латинского глагола «donare» - отдавать в дар. Этот День посвящен, в первую очередь, самим донорам - людям, которые безвозмездно сдают свою кровь на благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей.

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