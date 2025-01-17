Ещё не президент Трамп уже готовит раскол Канады

Операция «Экспроприация» Недавние угрозы Дональда Трампа насчёт «экспроприации» даже Канады простимулировали, как и следовало ожидать, негативные комментарии в СМИ и общественности франкоязычного Квебека.
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