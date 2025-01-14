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Царьград

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  • Олег Орлов
    Компетентность... Вот основной вопрос движения вперёд везде... Авось должно уходить в сторону, дорога компетентным лю...Внутри элит буря:...
  • Юрий анин
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Русские ПВО отразили самую массированную атаку дронов в 2023 году

Русские ПВО отразили самую массированную атаку дронов в 2023 году

Русские системы ПВО минувшей ночью успешно перехватили более 200 украинских дронов и пять ракет ATACMS.

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