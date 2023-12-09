Юрист рассказал, как оспорить наказание за опоздание на работу из-за непогоды

В зимнее время года причиной опозданий сотрудников на работу могут быть погодные условия. Например, из-за снегопада накануне ухудшилось транспортное сообщение в городе, и сотрудник опаздывает на работу по этой причине.
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