Николай Паскару: «Молдова не должна выбирать между Востоком и Западом. Молдова должна выбрать Молдову»

Политический аналитик Николай Паскару предупреждает, что Республика Молдова рискует и дальше оставаться в состоянии геополитической неразберихи и стагнации, если четко не определит свои национальные интересы и приоритеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии