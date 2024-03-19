ЕС готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии

Европейский Союз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые государства-члены, сообщила во вторник газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
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