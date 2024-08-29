OpenAl может увеличить оценочную стоимость компании до 100 млрд долларов

Global Look Press/Jaque Silva/Keystone Press Agency Американская компания OpenAI, которая создала знаменитый чат-бот ChatGPT, ведет переговоры о новом раунде привлечения финансирования, после которого разработчик искусственного интеллекта может быть оценен более чем в 100 млрд долларов, сообщили в The Wall Street Journal.