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OpenAl может увеличить оценочную стоимость компании до 100 млрд долларов

OpenAl может увеличить оценочную стоимость компании до 100 млрд долларов

Global Look Press/Jaque Silva/Keystone Press Agency Американская компания OpenAI, которая создала знаменитый чат-бот ChatGPT, ведет переговоры о новом раунде привлечения финансирования, после которого разработчик искусственного интеллекта может быть оценен более чем в 100 млрд долларов, сообщили в The Wall Street Journal.

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Комментарии
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Eduard
Плевал я на Америку и чат боты,всё создаетсядля шпионажа за нами!
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