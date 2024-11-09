Композитор Александра Пахмутова отмечает 95-летие

Легендарному композитору и пианистке Александре Николаевне Пахмутовой исполняется 95 лет. За свою долгую творческую жизнь она написала более 400 песен, среди которых знаменитые "Старый клен", "Беловежская пуща", "Команда молодости нашей", "Нежность", "Как молоды мы были", "И вновь продолжается бой", "Надежда", "До свидания, Москва" и многие-многие другие.