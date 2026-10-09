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Царьград

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Песков прокомментировал задержание основателя проекта «Рыбарь»

Песков прокомментировал задержание основателя проекта «Рыбарь»

Русские дипломаты выясняют причины задержания основателя «Рыбарь». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что защита прав русских граждан, в том числе создателя проекта, является одной из основных задач дипломатической службы.

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