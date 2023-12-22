Беглов поздравил петербургских энергетиков с профессиональным праздником

Петербургские энергетики продемонстрировали впечатляющие результаты в этом году. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил энергетиков с профессиональным праздником и рассказал о достижениях отрасли.
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