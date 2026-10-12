House Republicans Move to Block Trump's Russian Diesel Deal

Republican Representative Brian Fitzpatrick plans to force a House vote on legislation blocking Russian oil purchases, challenging President Donald Trump's decision to ease restrictions on Russian diesel exports as lawmakers warn the move could help finance Moscow's war against Ukraine.
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