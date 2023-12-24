Украину предупредили о способности России уничтожить любую оборону ВСУ

Чё, ФСЁ?! 😂😂😂 "Контранаступ" отменяется?! Да как так-то?! Обещали же на Абрамсах по Красной Площади проехаться и "Крым вернуть"! А тут вдруг пятками вперёд пошли... 😂😂😂 Хохлы, сдавайся, выходи на частоту 149.200, вызывай "Волгу" и сохрани себе жизнь. Пока ещё не поздно.

Liudmila Kosteley

Что толку убивать муравьёв, если МАТКА жива. Надо бить по ЦЕНТРУ.Бить надо по США и НАТО, а украинцы это мясо. Пока не УБЕРЁТЕ США, с Европы, ВОЙНА так и будет У НАС!!! Американцев храним, а своих опять на мясо!