Страна и люди
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Страна и люди

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Украину предупредили о способности России уничтожить любую оборону ВСУ

Украину предупредили о способности России уничтожить любую оборону ВСУ

Бывший морской пехотинец Вооруженных сил Соединенных Штатов Брайан Берлетик заявил, что российская армия способна успешно уничтожать любую оборону ВСУ.

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Комментарии
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Алексей Камышов
Чё, ФСЁ?! 😂😂😂 &quot;Контранаступ&quot; отменяется?! Да как так-то?! Обещали же на Абрамсах по Красной Площади проехаться и &quot;Крым вернуть&quot;! А тут вдруг пятками вперёд пошли... 😂😂😂 Хохлы, сдавайся, выходи на частоту 149.200, вызывай &quot;Волгу&quot; и сохрани себе жизнь. Пока ещё не поздно.
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12 час.
Liudmila Kosteley
Что толку убивать муравьёв, если МАТКА жива. Надо бить по ЦЕНТРУ.Бить надо по США и НАТО, а украинцы это мясо. Пока не УБЕРЁТЕ США, с Европы, ВОЙНА так и будет У НАС!!! Американцев храним, а своих опять на мясо!
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8 час.

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