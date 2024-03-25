Снег ожидается на Сахалине и Курилах

В понедельник, 25 марта, на Сахалине и Курилах местами пройдет снег. Минимальная температура на Сахалине может достигать -9 градусов Цельсия, а максимальная — на Курилах, +5 градусов Цельсия, сообщили в “Сахалинском управлении гидрометеорологической службы”.