Снег ожидается на Сахалине и Курилах

В понедельник, 25 марта, на Сахалине и Курилах местами пройдет снег. Минимальная температура на Сахалине может достигать -9 градусов Цельсия, а максимальная — на Курилах, +5 градусов Цельсия, сообщили в “Сахалинском управлении гидрометеорологической службы”.
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