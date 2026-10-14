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Ираола про 6:3 с ЛАСК: «Ливерпуль» хорошо сыграл в обороне, я доволен матчем. Барколя показал свой уровень, я еще вчера на тренировке почувствовал, что он поймал кураж»

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола прокомментировал победу над ЛАСК (6:3) в Лиге чемпионов. «Я очень доволен игрой.

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