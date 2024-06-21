Американские сенаторы призвали признать Россию страной-спонсором терроризма

Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь призвали вновь признать Россию страной-спонсором терроризма, несмотря на ранее высказанные предупреждения со стороны Москвы о возможных ответных мерах.
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