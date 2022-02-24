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Флагманский смартфон iPhone 13 рекордно подешевел и доступен со скидкой 150 долларов на Amazon India

Флагманский смартфон iPhone 13 рекордно подешевел и доступен со скидкой 150 долларов на Amazon India

Флагманский смартфон Apple iPhone 13 получил заметное снижение цены на Amazon India. Учитывая различные акционные предложения, максимальная скидка достигает 150 долларов.

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