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Диетолог Разаренова назвала тревожные симптомы экстремального похудения

Диетолог Разаренова назвала тревожные симптомы экстремального похудения

Поклонники американской певицы Арианы Гранде тревожатся из-за ее внешности — артистка кажется фанатам экстремально худой — и подозревают у нее расстройство пищевого поведения (РПП) или серьезные заболевания.

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