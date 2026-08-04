Диетолог Разаренова назвала тревожные симптомы экстремального похудения

Поклонники американской певицы Арианы Гранде тревожатся из-за ее внешности — артистка кажется фанатам экстремально худой — и подозревают у нее расстройство пищевого поведения (РПП) или серьезные заболевания.
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