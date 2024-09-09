Как и зачем бросать стиральный порошок в унитаз

Очистка унитаза — это задача, с которой сталкивается каждый. Но что если я скажу вам, что для этого можно использовать обычный стиральный порошок? Да, именно так! Этот неожиданный помощник способен не только очистить, но и дезинфицировать ваш санузел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии