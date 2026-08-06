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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леау отказался подписывать футболку «Галатасарая» и ответил фанату: «Ты совсем дурак?»

Вингер « Милана »  Рафаэлу Леау отказался подписывать футболку « Галатасарая ». Болельщик подошел к вингеру «Милана» с майкой турецкой команды и попросил оставить на ней автограф.

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