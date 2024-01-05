Разведчик «Дон»: ВСУ отступили на ряде позиций под Артемовском

Подразделения Вооруженных сил Украины отступили на нескольких позициях на артемовском направлении в Донбассе, сообщил командир группы спецназа Южной группировки войск российской армии с позывным «Дон» в разговоре с РИА Новости.
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