Участники One Direction впервые за 9 лет воссоединились на похоронах Лиама Пейна: фото

Экс-участники группы One Direction собрались вместе, чтобы попрощаться с Лиамом Пейном. Гарри Стайлс, Найл Хоран, Зейн Малик и Луи Томлинсон впервые за девять лет появились на публике вместе, чтобы почтить память своего «брата» Лиама, который в прошлом месяце выпал с балкона отеля в Аргентине.