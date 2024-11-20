Участники One Direction впервые за 9 лет воссоединились на похоронах Лиама Пейна: фото

Экс-участники группы One Direction собрались вместе, чтобы попрощаться с Лиамом Пейном. Гарри Стайлс, Найл Хоран, Зейн Малик и Луи Томлинсон впервые за девять лет появились на публике вместе, чтобы почтить память своего «брата» Лиама, который в прошлом месяце выпал с балкона отеля в Аргентине.
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