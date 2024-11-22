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Царьград

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РИАН: элитный отряд "Птицы Мадьяра" ВСУ перебросили в Курскую область

РИАН: элитный отряд "Птицы Мадьяра" ВСУ перебросили в Курскую область

Информация стала известна из радиоперехвата.Специальный батальон операторов БПЛА "Птицы Мадьяра" украинское командование направило в Курскую область.

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