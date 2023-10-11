Spencer Ventures планирует приобрести 144 NFT Puggy Penguin у 3AC

По информации Blockwork, крупный венчурный фонд Spencer Ventures планирует приобрести 144 NFT-объекты Puggy Penguin из коллекции ранее принадлежавшей закрытому криптохедж-фонду Three Arrows Capital (3AC).
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