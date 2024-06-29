Guardian: ИИ сдает экзамены лучше студентов

Британские ученые из Университета Рединга провели эксперимент, в ходе которого удалось обмануть преподавателей с помощью экзаменационных работ, написанных искусственным интеллектом ChatGPT, пишет The Guardian.
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