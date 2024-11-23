«Угроза безопасности проживания». Сколько жилья признали в Крыму аварийным?

На городскую местность Крыма приходилось 46,5% жилищного фонда, а на сельскую — 53,5%. Значительная часть (91%) жилфонда находится в частной собственности, при этом, средняя обеспеченность населения жильем в 17,5 кв.
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