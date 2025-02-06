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Срочно, сейчас! Тайная операция: В Харькове уничтожены статусные офицеры и НАТОвцы

Срочно, сейчас! Тайная операция: В Харькове уничтожены статусные офицеры и НАТОвцы

Удар был совершен по академии на Площади Восстания в Харькове накануне. Лебедев сообщил, что среди погибших были несколько полковников, старшие офицеры из бандеровского батальона МВД "Лють", а также представители стран НАТО.

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