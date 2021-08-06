Президенты стран Центральной Азии прогулялись на яхте по Каспийскому морю в ходе визита в Туркмению. Прокатиться на морском судне их пригласил Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает сегодня, 6 августа, государственный сайт «Золотой век Туркменистан».