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Политика как она есть

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Минобороны: ВС России строго соблюдали пасхальное перемирие

Минобороны: ВС России строго соблюдали пасхальное перемирие

Российская армия строго соблюдала пасхальное перемирие, сообщает Минобороны России. «В соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях», — говорится в сводке оборонного ведомства.

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