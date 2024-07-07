Появляются сообщения, что российские ДРГ выбили ВСУ и зашли в населённые пункты Поповка и Александровка на Сумском направлении.
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Появляются сообщения, что российские ДРГ выбили ВСУ и зашли в населённые пункты Поповка и Александровка на Сумском направлении.
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