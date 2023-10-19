С потеплением климата насекомые становятся более выносливыми

Азиатские шершни все еще жужжат, когда листья начинают желтеть, тигровые комары продолжают жалить в начале октября, а зеленые клопы вторгаются в дома: из-за влияния изменения климата многие виды насекомых продолжают летать в середине осени, сообщает AFP.