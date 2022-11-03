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С мобилизованными военнослужащими ВВО в Приморском крае проводятся ночные занятия по боевой подготовке

С мобилизованными военнослужащими ВВО в Приморском крае проводятся ночные занятия по боевой подготовке

Практические занятия с мобилизованными проводятся в интенсивном режиме. После отработки нормативов днем, военнослужащие приступают к следующему этапу — ночным стрельбам.

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