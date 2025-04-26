ВС разрешил использовать ножи для самообороны в случае нападения группы лиц

Владимир Соловьев ДОЖИЛИ! В СВОЕЙ СТРАНЕ ДОЛЖНЫ ОБОРОНЯТЬСЯ ОТ ЗАВЕЗЁННЫХ ВЛАСТЬЮ ИГИЛОВЦЕВ! ТУТ УЖЕ И ГРАНАТА С АВТОМАТОМ НЕ ПОМЕШАЕТ! ПУСТЬ ДЕПУТАТЫ ПАТРУЛИРУЮТ УЛИЦЫ! ИДИОТИЗМ ОТ ВЛАСТИ ТОЛЬКО РАЗМНОЖАЕТСЯ!

Наталия Значит получается, что с ножом ходить, согласно закону, нельзя- это считается холодным оружием (хотя все азиаты и кавказцы ходят), а защищаться им от нападения группы лиц- можно. Где логика- нож при себе иметь нельзя, но в отдельных случаях применять можно?