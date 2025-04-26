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ВС разрешил использовать ножи для самообороны в случае нападения группы лиц

ВС разрешил использовать ножи для самообороны в случае нападения группы лиц

RT на русском Верховный суд России разрешил использовать ножи для самообороны в случае нападения группы лиц и если опасность грозит и детям.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ДОЖИЛИ! В СВОЕЙ СТРАНЕ ДОЛЖНЫ ОБОРОНЯТЬСЯ ОТ ЗАВЕЗЁННЫХ ВЛАСТЬЮ ИГИЛОВЦЕВ! ТУТ УЖЕ И ГРАНАТА С АВТОМАТОМ НЕ ПОМЕШАЕТ! ПУСТЬ ДЕПУТАТЫ ПАТРУЛИРУЮТ УЛИЦЫ! ИДИОТИЗМ ОТ ВЛАСТИ ТОЛЬКО РАЗМНОЖАЕТСЯ!
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3 час.
Наталия
Значит получается, что с ножом ходить, согласно закону, нельзя- это считается холодным оружием (хотя все азиаты и кавказцы ходят), а защищаться им от нападения группы лиц- можно. Где логика- нож при себе иметь нельзя, но в отдельных случаях применять можно?
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2 час.
Вадим Кузнецов
Верховный Суд РФ уже много лет борется за декриминализацию самообороны. И много лет суды низших инстанций выносят приговоры со зверскими наказаниями за совершенно законную самооборону. Большая часть этих приговоров не отменяется, известно только о случаях, которые вызывают серьезный общественный отклик. Кстати, нож в качестве средства самозащиты - крайне так себе. От обычной палки толку гораздо больше.
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34 мин.
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