RT на русском Верховный суд России разрешил использовать ножи для самообороны в случае нападения группы лиц и если опасность грозит и детям.
ВС разрешил использовать ножи для самообороны в случае нападения группы лиц
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
ДОЖИЛИ! В СВОЕЙ СТРАНЕ ДОЛЖНЫ ОБОРОНЯТЬСЯ ОТ ЗАВЕЗЁННЫХ ВЛАСТЬЮ ИГИЛОВЦЕВ! ТУТ УЖЕ И ГРАНАТА С АВТОМАТОМ НЕ ПОМЕШАЕТ! ПУСТЬ ДЕПУТАТЫ ПАТРУЛИРУЮТ УЛИЦЫ! ИДИОТИЗМ ОТ ВЛАСТИ ТОЛЬКО РАЗМНОЖАЕТСЯ!
Ответить
3 час.
Наталия
Значит получается, что с ножом ходить, согласно закону, нельзя- это считается холодным оружием (хотя все азиаты и кавказцы ходят), а защищаться им от нападения группы лиц- можно. Где логика- нож при себе иметь нельзя, но в отдельных случаях применять можно?
Ответить
2 час.
Вадим Кузнецов
Верховный Суд РФ уже много лет борется за декриминализацию самообороны. И много лет суды низших инстанций выносят приговоры со зверскими наказаниями за совершенно законную самооборону. Большая часть этих приговоров не отменяется, известно только о случаях, которые вызывают серьезный общественный отклик. Кстати, нож в качестве средства самозащиты - крайне так себе. От обычной палки толку гораздо больше.
Ответить
34 мин.
Свежие комментарии