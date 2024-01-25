Американские базы годами отравляют японскую землю и воды канцерогенными веществами

Несмотря на продолжавшуюся годами упорную борьбу жителей японской префектуры Окинава за устранение с острова находящейся практически на территории города Гинован базы ВМС США «Футэмма», послушное Вашингтону правительство Японии, игнорируя протесты сограждан, продавило решение лишь о переводе базы в менее густонаселенный район префектуры близ населенного пункта Наго.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии