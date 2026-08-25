РСА: количество безаварийных водителей в России за год увеличилось

Согласно данным статистики Российского Союза Автостраховщиков (РСА), наибольшая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО за период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года, зафиксирована в Москве – 52,9% водителей имеют максимальную скидку по ОСАГО.