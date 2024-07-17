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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мелешин готов заменить Соболева в случае его ухода из «Спартака»: «Надеюсь, будет больше игрового времени. Работаю, стараюсь, забиваю. Стал сильнее и опытнее после возвращения из аренды» 

Мелешин готов заменить Соболева в случае его ухода из «Спартака»: «Надеюсь, будет больше игрового времени. Работаю, стараюсь, забиваю. Стал сильнее и опытнее после возвращения из аренды» 

Сообщалось, что Соболев может перейти в «Зенит». — Чувствуете, что можете заменить Соболева и стать основным российским нападающим в «Спартаке»? — Конечно! Надеюсь, у меня будет больше игрового времени.

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