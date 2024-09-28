Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 879 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • леонид рыбаков
    СНАЧАЛА ПЕРЕДАТЬ --И ТОЛЬКО ПОТОМ КАК АНГЛОСАКСЫ ТИПА МЫ ДУМАЕМ ДАТЬ ИЛИ НЕ ДАТЬ . А потом самим же кнопочку и нажать...Россия готовится ...
  • леонид рыбаков
    А 100 НЕ БОЛЬШЕ??? .Это только что доказали  и что выслали всех 100 ???Или документы реально --действующие. ТОГДА НЕ ...100 МИГРАНТОВ - 3...
  • Виктория Иванова
    Что с нами творят? Особенно в последнее время! Им кто-то дал разрешение на беспредел, а после Крокуса они стали ещё н...Русские быстро на...

"В таких городах, как Котельники и Люберцы, дети мигрантов могут составлять от 70% учащихся и выше. Уровень образования падает, из-за чего из школ уходят не только учителя, но и дети."

"В таких городах, как Котельники и Люберцы, дети мигрантов могут составлять от 70% учащихся и выше. Уровень образования падает, из-за чего из школ уходят не только учителя, но и дети."

Школы Подмосковья переполнены детьми мигрантов. Это колоссальная нагрузка на социальную сферу! Родители русских детей бьют тревогу, а учителя переезжают из Подмосковья в Москву — они не желают мучиться с детьми приезжих.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх