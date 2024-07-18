Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МОК опубликовал список спортсменов из России на Олимпиаде-2024

МОК опубликовал список спортсменов из России на Олимпиаде-2024

В список российских спортсменов на Летних Олимпийских играх 2024, которые пройдут в Париже, вошли: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица, Анжела Бладцева , Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко и Евгений Сомов.

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